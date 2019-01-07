كشف ممثل الجالية السورية في الجزائر سمير سطوف، عن الطريق التي سلكها ضباط الجيش السوري الحر إلى الجزائر رفقة بعض المدنيين.

وقال إنه تم نقلهم عبر حافلات خضراء من المناطق التي يتواجدون بها إلى شمال سوريا، ومن هناك تسللوا إلى تركيا بمساعدة عصابات التهريب.

وقد صورت لهم هذه العصابات حسب ذات المتحدث بأنه بإمكانها نقلهم بسهولة إلى إسبانيا، وذلك عبر مسار جغرافي طويل.

وإنتقل هؤلاء من تركيا إلى السودان ومن السودان إلى مالي، ومن مالي إلى الجزائر بالنسبة للسوريين، وأما الفلسطينيين واليمنيين يدخلون عبر موريتانيا.