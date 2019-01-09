ممثل الجالية السورية بالجزائر: “هذه حقيقة من حاولوا التسلل من سوريا إلى الجزائر”

قال سمير سطوف متحدث باسم الجالية السورية في الجزائر، إن من بين الذين حاولوا التسلل إلى الجزائر ضابطين بالجيش السوري الحر منذ 2012.

وأضاف سطوف الذي حل ضيف على حصة قضية ونقاش على تلفزيون “النهار”، بأن هؤلاء ينحدرون من ريف دمشق وريف القنيطرة وليسوا من حلب.

كما أكد بأن هاذين الضابطين منشقين عن النظام السوري منذ سنوات، والقول بأنهم دخلوا بجوازات سفر سودانية غير صحيح فهم لا يمتلكون التأشيرة أصلا.

وقال ممثل الجالية السورية، إن حقيقة كون هاذين الضابطين ينتميان للجيش السوري الحر لا غبار عليها، وحتى هم لم ينفوا هذه الحقيقة.