ممثل الجزائر بالأمم المتحدة يؤكد موقف الجزائر حول مسألة اللاجئين

أكد، ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، لزهر سوال، خلال المناقشات العامة للدورة الـ 72 للجنة التنفيذية، موقف الجزائر حول مسألة اللاجئين. داعيا إلى ضرورة معالجة القضايا العميقة للتهجير.

وأبرز لزهر سوال الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل المساهمة في عودة الإستقرار إلى ليبيا ومالي. مشيرا إلى إلزامية تعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع بلدان الإستقبال بهدف تجسيد حلول دائمة للأشخاص المهجرين ومعالجة الأسباب العميقة للترحيل القسري. بما في ذلك الحالات طويلة المدى.

وأكد في ذات السياق، عزم الجزائر مواصلة سياستها الرشيدة اتجاه اللاجئيين مذكرا بالجهود الوطنية الرامية لضمان حماية ومساعدة لاجئي الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية التي تعد حسبه أول حالة طويلة المدى تحت مفوضية العليا اللاجئين.