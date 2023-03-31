ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يلتقي دي ميستورا بنيويورك

أجرى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، محمد سيدي عمار، بنيويورك، مشاورات ثنائية غير رسمية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

وتشاور الطرفان، حول واقع ومستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

أين أكد من جديد سيدي عمار للمبعوث الشخصي للأمين العام، موقف جبهة البوليساريو بخصوص هذه المسألة والقضايا الأخرى ذات الصلة.

كما شدد الدبلوماسي الصحراوي خلال اللقاء على أن “الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. لا يمكن أن يتم إلا على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال”.

ومن جهته، أعرب ستافان دي ميستورا “عن أمله في إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين. يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.