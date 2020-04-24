ممثل منظمة الصحة العالمية يشيد بالإجراءات المتخذة بالجزائر لإحتواء كورونا

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ممثل منظمة الصحة العالمية يشيد بالإجراءات المتخذة بالجزائر لإحتواء كورونا
بقلم إيمان عياش

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر “بلا فرانسوا نغيسون”، بالإجراءات التي إتخذتها الجزائر لإحتواء فيروس كورونا على جميع المستويات.

وجاءت هذه الإشادة خلال اللقاء الذي خصه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد من أجل التطرق إلى وضعية الوباء حسب مانقلته الإذاعة الوطنية .
وعرض وزير الصحة الوضعية الوبائية المتعلقة بالفيروس بالجزائر وإستراتيجية الرد المعتمدة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها بالميدان.
وتم الإتفاق خلال المحادثات على تعزيز إطار التبادل والتشاور المستمر والدائم بين الخبراء الجزائريين في هذا المجال ومنظمة الصحة العالمية.


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