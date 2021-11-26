مواطنو 6 دول افريقية ممنوعين من دخول بريطانيا

أعلنت بريطانيا عن قرار ينص بمنع مسافرين من 6 دول افريقية من دخول أراضيها بسبب النسخة المتحورة الجديدة من كورونا.

وحسب ما صرح بيه وزير الصحة في بريطانيا “ساجد جاويد”، فإن وكالة الأمن الصحي البريطاني تدرس النسخة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف الوزير بأنه يجب انتظار المزيد من المعلومات حولها، لكن وكإجراء وقائي ستتم إضافة 6 دولة إفريقية في القائمة الحمراء.

وسيتم إلغاء حركة الطيران معها، كما سيتعين على مواطني بريطانيا العائدين منها الخضوع للحجر الصحي.

أما بالنسبة لقرار الحظر، فسيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من 6 دول افريقية ويتعلق الأمر بـ:جنوب إفريقيا، ناميبيا،ليسوتو، إيسواتيني، زيمبابوي وبوتسوانا.

وفي نفس السياق، أعربت السلطات الصحية البريطانية عن قلق شديد إزاء هذه السلالة الجديدة والتي انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا.

أين رجحت أن تكون اللقاحات أقل فعالية ضدها، وتحمل هذه السلالة الجديدة ضعف عدد التحورات في السلالة “دلتا”.

ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

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كشفت وزارة الصحة البريطانية، امس الخميس، عن تسجيل 47240 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 10021497 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة في بريطانيا.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 144433 حالة، بعد تسجيل 149 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 50 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 46 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

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