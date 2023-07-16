مناجير بارادو: “لو كنا نملك جمهور المولودية لما تحدث عنا أحد بسوء”

دافع مناجير أتليتيك بارادو، أمين العبدي، عن فريقه من الانتقادات التي لاحقته في الفترة الماضية، لاسيما تلك التي شككت في النتائج التي حققها في صراعه على البقاء، ضمن حظيرة الكبار.

وبعد الفوز أمس السبت على أمل الأربعاء، وضمان البقاء، قال العبدي، في تصريحات إعلامية من ملعب “إسماعيل مخلوف”: “قالوا إن بارادو لم تفز من قبل على المولودية وفزنا.. قالوا نفز أبداء في بشار على الساورة وفزنا، ثم قالوا لم يسبق لأي فريق إسقاط آخر في ملعبه وفعلناها”.

ليضيف: “لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وهذا ما قلناه للاعبين، الكل شاهد المباراة والتحكيم وأنتم من ستحكمون على أحقيتنا بالبقاء”.

ليؤكد العبدي فيما بعد أن أمل الأربعاء، ربما كان ضحية مؤامرة بعض الفرق، مشيرا إلى أن بارادو أيضا عانى من هذه المؤامرة.

ليختم بخصوص الانتقادات: “لو كنا نملك جمهورا مثل جمهور المولودية، لما تحدث عنا أحد بسوء، لأنه يعلم أنه سيتعرض لانتقادات ومضايقات أينما حل، لكننا لا نملك جمهورا كبيرا، ولهذا نتعرض لحملة شنعاء من بعض الأطراف والمحللين”.