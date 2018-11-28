مناجير يحتجز ختم “السياربي” وعليق في حيرة!
عادت المشاكل لتعصف ببيت شباب بلوزداد، ويُواجه المُدير الرياضي، سعيد عليق يواجه مُشكلا عويصا بعدما لم يجد الختم الرسمي للفريق.
ويتواجد ختم “السياربي” حاليا لدى أحد “المناجيرة” والذي كان وراء العديد من إستقدامات أبناء “لعقيبة” مؤخرا.
ويُصر هذا المناجير على الإستفادة من مُستحاقته، مُقابل إرجاعه للختم للإدارة الجديدة للفريق العاصمي.
وطالب، سعيد عليق من هذا المناجير منحه ختم شباب بلوزداد، وإلا فإنه سيقوم بالشكوى به لدى مصالح الأمن.
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