مناصب أخرى للأستاذة غير القادرين على إكمال مهنتهم

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، إن القطاع أدرج بند “المناصب المكيفة والتي سيتم تقنينها. موضحا في هذا الشأن أن الأمر يتعلق بإعطاء الفرص للأساتذة الذين يصعب عليهم إتمام أداء مهنة التدريس بسبب العمل الطويل”.

كما أشار وزير التربية الوطنية، إلى أن القطاع سيعمل على إيجاد مخارج ومناصب مكيفة وحسب وضعية كل أستاذ. كما “سنرى في مجموعة المتاعب الصحية الناجمة عن حرفة الأستاذ وسنجد لهم حلول”.

وأشار بلعابد من وهران، إلى وجود مشكل في قطاع التربية بما يسمى “الدخول والخروج”، قائلا أن الأسر تعيش صعوبات ومشاكل. مضيفا “سنعطي الأولوية لهؤلاء وتقريبهم إلى مقر سكناهم بتفعيل الصيغ السكنية التي وفرتها الدولة لفائدة الأستاذ”.

وكشف، وزير التربية الوطنية، عن أهم ما تضمنه القانون الأساسي لموظفي أسلاك قطاع التربية. كما أوضح، بلعابد، أن مصالحه قامت بالتحضير لهذا الملف لمدة 4 أشهر في لجنة التقنية مع الشركاء الاجتماعيين وأيضا الناشطين القطاع. وتم بناء هذا القانون، بتشارك ومستديم من كل النقابات المعتمدة.

وقال وزير التربية، في تصريحات للصحافة، إن القانون الأساسي للأساتذة يهدف إلى تنظيم الحياة المهنية للموظفين. قائلا “فهو مسار في التحفيز والارتقاء في الدرجة والحصول على امتيازات”. مشيرا إلى أنه تم إنصاف كل الرتب وتم الإصغاء إليهم والعمل بدقة كبيرة للخروج بنسخة ترقى لما ينتظره الرئيس من هذا القانون”.