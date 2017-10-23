مناصب شاغرة بمحكمة الدار البيضاء..ومصير الدورة الجنائية معلّق ؟؟

يطرح تأخر افتتاح الدورة الجنائية العادية 2017-2018 بالعاصمة عديد التساؤلات في الوسط القضائي.

تزامنا وانطلاق الدورات الجنائية بباقي ولايات الوطن شهر أكتوبر الجاري.

وتسربت أنباء عن احتمال تأجيل برمجة الدورة الجنائية المزمع انطلاقها بمحكمة الدار البيضاء بعد الموعد الإنتخابي.

مع الإكتفاء ببرمجة القضايا الجنائية القديمة بمجلس قضاء العاصمة ويتعلق الأمر بتلك التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام لمحكمة العليا.

وحسب مصادر عليمة فإن شغور المناصب بمحكمة الدار البيضاء الجديدة، لنقص الكوادر القضائية تبقى الدورة الجنائية بالعاصمة معلّقة.

وانتهت منذ أيام التحضيرات بمجلس قضاء العاصمة بخصوص 400 قضية جنائية مبرمجة في الدورة الجنائية العادية.

للاشارة فإن وزير العدل الطيب لوح كان قد أعلن عن الإعتماد على محكمة الدار البيضاء تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين.

ياسمينة دهيمي