مناصرة: رفع غير الراية الوطنية بالمسيرات خطأ ويمس بقوة الحراك الشعبي

قال عبد المجيد مناصرة الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، إن حمل رايات مخالفة للراية الوطنية في مثل هذا الموقف خطأ

لأن الوقت والموقف ليس موقف رفع رايات مختلفة أو مطالب فئوية وأيديولوجية، معتبرا بأن قوة الحراك الشعبي تكمن في وحدته.

وأضاف مناصرة في تصريح صحفي “أنا أمازيغي ومن عمق مدينة آريس بولاية باتنة، لكنني ضد رفع أي راية أخرى بخلاف

الراية الوطنية في مثل هذا الموقف، لأن الشيء الذي يميز الحراك ويزيد من قوته، هو تخلي أي طرف عن الشيء

الذي يميزه عن الآخر، فيتخلى السياسي عن رايته الخاصة والرياضي كذلك والثقافي أيضا، حتى يكون الحراك يد واحدة.