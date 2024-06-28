مناظرة فاشلة للرئيس الأمريكي جو بايدن ضد دونالد ترامب

غاب الرئيس الامريكي الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، تماماً عن مناظرته ضد دونالد ترامب.

ومن خلال مواجهة دونالد ترامب في وقت مبكر من الحملة الانتخابية. كان على جو بايدن أن يضع حدا للمخاوف بشأن عمره ويطمئن أمريكا بشأن قدرته على تأمين ولاية جديدة.

لكن حدث العكس تمامًا يوم الخميس في مجموعة CNN. وبدا صوت الرئيس الأمريكي أجشاً ومتردداً. محموماً ومرتبكاً، على النقيض من لهجة خصمه الجمهوري الحازمة والحيوية.

في بعض الأحيان، كان المرشح الديمقراطي، الذي كان يكافح من أجل إنهاء جمله. يسمح لنفسه بأن يهيمن عليه دونالد ترامب الأكثر هدوءًا من المعتاد، والذي يتم توجيهه من خلال القواعد الصارمة المفروضة على المتناظرين.

النتيجة: 67% من المشاهدين يعتقدون أن دونالد ترامب فاز بالصفقة، بحسب استطلاع أجرته شبكة سي إن إن.

وخلال جولة انتخابية، قال جو بايدن يوم الجمعة إنه “أبلى بلاء حسنا”، معترفا بأنه “من الصعب النقاش ضد كاذب”.

من جهتها، أقرت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بأن بداية الرئيس الأمريكي كانت «شاقة»، لكنها شعرت أنه أنهاها «بقوة».

وفاز جو بايدن بما يقرب من 90% من حوالي 4000 مندوب خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ويتم انتخابهم على اسم الرئيس، ويجب عليهم، ما لم تكن هناك مفاجأة كبيرة، التصويت له في المؤتمر.

يمكن أن يمثل الأداء الضعيف لجو بايدن نقطة تحول في حملة كانت متوترة للغاية حتى الآن.

ومع ذلك، من الصعب القول ما إذا كان النقاش سيغير الخطوط جذريا، في بلد حيث الاستقطاب السياسي شديد.