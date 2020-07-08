مناورات بحرية تركية ضخمة قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية!

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مناورات بحرية تركية ضخمة قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية!
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت القوات البحرية التركية، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، سيطلق على المناورات المرتقبة إسم “نافتيكس”، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة.

وسيحمل كل من هذه المناورات إسما خاصا وهي: “بربروس” و”ترجوت رئيس” و”تشاكا باي”.

وستجري هذه المناورات قريبا في المياه الدولية، بمشاركة 17 طائرة حربية و8 قطع بحرية.


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