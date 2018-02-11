مناورات بحرية سعودية باكستانية مشتركة في الخليج

انطلقت اليوم الأحد المناورات البحرية “نسيم البحر 11″ و”درع الساحل 4” المشتركة بين القوات البحرية السعودية والباكستانية بقاعدة الملك عبد.

وأوضح قائد التمرين، اللواء الركن لافي الحربي، أن المناورات تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية والقوات الخاصة البحرية والقوات الجوية الملكية وسفن وزوارق ومروحيات، من الجانبين في التمارين.

من جهته، قال مدير التمرين، العميد الركن ساجر العنزي، إن المناورات تحاكي الواقع في مسرح العمليات والحروب التقليدية ومكافحة الألغام.

ويتخللها الرماية بالذخيرة الحية وعمليات الاعتراض والتفتيش ومكافحة القرصنة.