مناورات عسكرية للجيش الروسي في جزر الكوريل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 1000 عسكري من المنطقة العسكرية الشرقية يجرون حاليا تدريبات في جزر الكوريل.

وذلك بإطلاق قذائف مدفعية وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات، حسب ما كشف عنه بيان وزارة الدفاع الروسية.

وأفاد ذات البيان، أنه أكثر من 1000 جندي من قوات الدفاع الجوي ونحو 200 وحدة من المعدات العسكرية يشاركون في التدريبات القتالية في جزر الكوريل.

هذا وتقوم القوات الروسية أثناء المناورات القتالية بتدريبات على القتال في ظروف استخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

بالإضافة الى استخدام الطرف الأخر لأسلحة الدمار الشامل، وكذلك عند صد هجوم بطائرات بدون طيار.

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