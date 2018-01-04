منتجع سياحي في موقع باب الحمراء المسترجع في وهران

سيتم استغلال الوعاء العقاري المسترجع بموقع “باب الحمراء”بالقطاع الحضري سيدي الهواري بولاية وهران.

بعد ترحيل القاطنين به إلى سكنات لائقة.

وسيستغلّ الوعاء العقاري المسترجع لإنجاز منتجع سياحي، بهدف تثمين هذا الموقع العتيق، حسبما استفيد اليوم الخميس لدى رئيس دائرة وهران.

وقد “انتهت الدراسة الخاصّة بهذا المشروع الذي سيجسّد في إطار الاستثمار الخاصّ، وتمّ الشروع في إجراءات الحصول على رخصة البناء.

يشار إلى أنّ شهد موقع “باب الحمراء ” واقع بالقرب من بعض المعالم الأثرية.

على غرار أبراج ” الجرس” و ” الحمري” و” الحديد”.

و شهد عملية ترحيل عدة عائلات كانت تقطن بسكنات هشة إلى سكنات جديدة بواد ليلات (جنوب وهران ).