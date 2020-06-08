منتجو أوبك الخليجيون لا يعتزمون مواصلة تخفيضات إنتاج النفط

قالت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين، إنّ المنتجين الخليجيين في أوبك، السعودية والكويت والإمارات، لا يعتزمون الاستمرار في تخفيضاتهم الطوعية الإضافية.

وتقدر هذه التخفيضات على إنتاج النفط بـ 1.180 مليون برميل يوميا بعد جوان.

وكانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا يوم السبت الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية جويلية.

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في جوان فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق.

لكن قالت وكالة رويترز أنه من المستبعد أن يستمر هذا في جويلية، حيث من المتوقع أن يضخ المنتجون على أساس حصصهم المقررة.