منتخب أقل من 17 سنة يفوز وديا على مولودية وهران

حقق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، فوزا وديا أمام تشكيلة مولودية وهران، لفئة أقل من 19 سنة، في إطار تربصه المقام بـ “الباهية” تحضيرا، لدورة لوناف المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا.

وحسم أشبال الخضر، اللقاء الودي الذي جرى مساء أمس الأحد، بملحق ملعب “ميلود هدفي” بنتيجة 2-1، في أول اختبار قبل انطلاق المنافسة الرسمية.

وكشفت “الفاف” بأن المواجهة لعبت 3 أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة. لمنح المدربين فرصة إجراء التغييرات وتجريب اللاعبين.

مشيرة إلى المباراة، التي جرت بحضور المدير الفني الوطني. عامر منسول، وعضو المكتب الفيدرالي ناصر شارب، كانت تجربة مفيدة للطاقم الفني، الذي يواصل رفقة أشباله التحضير لدورة “لوناف.”