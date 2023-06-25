منتخب الريغبي بطلا للتصفيات الأولية المؤهلة إلى أولمبياد 2024

توّج المنتخب الوطني الجزائري، للريغبي السباعي، بطلا للتصفيات الأولية المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وجاء تتويج الخضر لـ”الريغبي” عقب فوزهم اليوم الأحد، على منتخب نيجيريا بنتيجة ساحقة في النهائي، استقرت على 24/5.

وبذلك، سيكون منتخب الريغبي الجزائري، على موعد مع لعب دورة تصفوية أخيرة، شهر سبتمبر القادم بزيمبابوي، من أجل اقتطاع تأشيرة العبور إلى الألولمبياد.

للإشارة فقد بصم أشبال المدرب بوهراوة بوريس، على نتائج مبهرة في الدورة التي أقيمت بجزر موريس، بتحقيقه لـ 6 انتصارات.

وكانت البداية بتحقيق 3 انتصارات في المجموعات، أمام كل من منتخبات جزر الموريس بنتيجة 14-5 وبوتسوانا بـ 29-7، وليزوتو بـ 48-0.

قبل الفوز في ربع النهائي على المنتخب المصري، بنتيجة 33-7، وفي نصف النهائي على منتخب غانا بواقع 29-10، وفي النهائي بنتيجة 24-5.