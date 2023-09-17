منتخب الريغبي يفشل في بلوغ أولمبياد باريس

فشل المنتخب الوطني لـ”الريغبي” في بلوغ أولمبياد باريس 2024 في الريغبي السباعي، بعد نتائجه المخيبة في الدورة التصفوية الأخيرة.

وانهزم منتخب الريغبي، في جميع لقاءاته ضمن الدورة التصفوية الإفريقية الأخيرة التي جرت فعالياتها بزيمبابوي.

وسقط السباعي الجزائري، في مباراته الأولى أمام أوغندا بنتيجة 7-45، قبل أن ينهزم مجددا أمام زيمبابوي بـ 5-47 وبنتيجة 47-7.

وفي رابع وآخر اللقاءات، فشل سباعي الخضر، في توديع الدور التصفوي الأخير، بانتصار لحفظ ماء الوجه، بعدما انهزم اليوم الأحد، بنتيجة 21-12 على يد نظيره التونسي.