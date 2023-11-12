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الرياضة

منتخب الصومال مرتقب غدا بالجزائر

بقلم محمد لمين صحراوي
منتخب الصومال مرتقب غدا بالجزائر
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يرتقب أن تحل بعثة منتخب الصومال، غدا الاثنين، بأرض الوطن، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني، في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وخاض اليوم الأحد، منافس الخضر في التصفيات المونديالية، آخر حصة تدريبية له في تربصه الذي أقيم بتونس، منذ يوم الـ 24 أكتوبر الماضي.

على أن تشد بعثة الصومال صبيحة غدٍ الاثنين. الرحال نحو مطار هواري بومدين بالعاصمة، تمهيدا لمواجهة أشبال بلماضي.

ويستقبل الخضر، المنتخب الصومالي، يوم الخميس القادم الـ 16 نوفمبر الجاري. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، برسم الجولة الأولى من المجموعة السابعة لتصفيات مونديال 2026.

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