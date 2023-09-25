منتخب “الفراعنة” يتسلح بجميع محترفيه في ودية الخضر

وجّه مدرب المنتخب المصري، روي فيتوريا، الدعوة لـ 11 لاعبا محترفا، تحسبا لتربص أكتوبر المقبل، الذي تتخلله مباراة ودية أمام الخضر.

ويرتقب أن يواجه منتخب مصر زامبيا يوم الـ 12 أكتوبر المقبل، قبل أن يلاقي في الـ 16 من الشهر ذاته، المنتخب الوطني الجزائري، في لقاءين وديين بأبو ظبي الإماراتية.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، بأن البرتغالي، روي فيتوريا، أعلن عن قائمة أولوية من المحترفين ضمت 11 لاعبا، يتقدمهم محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، إلى جانب كل من محمد النني ومحمود حسن “تريزيغيه” وطارق حامد، واحمد حسن كوكا، ومصطفي محمد، وعمر مرموش، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وسام مرسي، واحمد حمدي.