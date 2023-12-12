منتخب “الفوتسال” يواجه دومينيكان وديا يومي الـ 15 والـ 16 ديسمبر

سيكون المنتخب الوطني لـ”الفوتسال” على موعد مع لعب لقاء ودي مزدوج أمام منتخب الدومينيكان، ضمن التحضيرات الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وكشفت “الفاف” اليوم الثلاثاء، بأن الخضر لكرة القدم داخل القاعات. سيلاقون دومينيكان( 106 عالميا في تصنيف الفيفا) يومي الـ 15 والـ 16 ديسمبر الجاري. بقاعة حرشة “حسان” بالعاصمة.

ويتواجد أشبال المدرب نور الدين بن عمروش، في تربص تحضيري. انطلق أول أمس الأحد، بحضور 16 لاعبا ضمن التحضيرات الخاصة بتصفيات “كان” الفوتسال 2024.