منتخب المغرب يحدّد موعد السفر إلى الجزائر للمشاركة في الشان

حدّدت الجامعة المغربية لكرة القدم موعد سفر المتخب المحلي المغربي إلى الجزائر للمشاركة في منافسة كاس إفريقيا للمحلّيين.

وقال موقع “ساعة 24” اليوم، أن موعد السفر برمج يوم 11 جانفي المقبل انطلاق العرس الكروي الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد طلب من المنتخبات الالتحاق بالجزائر للمشاركة في المنافسة قبل ثلاث أيام من انطلاقها.

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