منتخب الموزمبيق يحط رحاله بالجزائر للمشاركة في “الشان”

وصلت بعثة المنتخب المحلي للموزمبيق، ظهر اليوم الجمعة، إلى مطار الجزائر، تحسبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”.

ومثلما كشف عنه رئيس لجنة تنظيم “الشان”، رشيد اوكالي، حطت بعثة منتخب الموزمبيق رحالها بالجزائر كأول منتخب مشارك في الشان.

كما برمج منتخب الموزمبيق تربصا تحضيريل بالجزائر، قصد التعود على الأجواء، قبل مباشرة مغامرته في منافسة “الشان”.

يذكر أن انطلاق بطولة أمم إفريقيا للمحليين والمقررة بالجزائر، مبرمج بتاريخ 13 جانفي، وتدوم إلى غاية 4 فيفري 2023.