منتخب غامبيا المحلي يُجري حصة تدريبية خفيفة في نواكشوط قبل التنقل إلى الجزائر

أجرى منتخب غامبيا المحلي، اليوم الخميس، حصة تدريبية خفيفة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

في إطار تحضيراته لمواجهة المنتخب الجزائري المحلي ضمن إياب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024”.

وحسب بيانٍ للاتحادية الغامبية لكرة القدم، فإن لاعبي المنتخب الغامبي شاركوا في هذه الحصة على أرضية مجمع “فيفا أكاديمي” التابع للاتحاد الموريتاني لكرة القدم. وذلك خلال توقفهم المؤقت في نواكشوط قبل مواصلة الرحلة نحو الجزائر.

وتندرج هذه الحصة التدريبية ضمن برنامج الإعداد البدني والفني الذي سطره الطاقم الفني للمنتخب الغامبي. من أجل الحفاظ على نسق اللاعبين وتجهيزهم لمواجهة الإياب المرتقبة هذا الجمعة على ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

ولم يشِر بيان الاتحادية الغامبية لأي احتمال لتأجيل هذه المواجهة رغم تأخر تعداد المنتخب في الوصول إلى أرض الوطن.