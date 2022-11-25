منتخب قطر ينهزم أمام السنغال ويقصى من مونديال 2022

تلقى منتخب قطر ثاني هزيمة له، اليوم الجمعة، ضمن دور مجموعات مونديال 2022، في مواجهة منتخب السنغال.

وتمكن المنتخب السنغالي من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ41 من الشوط الأول عن طريق اللاعب بولايي ديا.

كما تلقى منتخب قطر الهدف الثاني في الدقيقة الـ48 من عمر الشوط الثاني، بعد خطأ دفاعي احسن استغلاله اللاعب دييدهيو.

ورغم تقليص محمد مونتاري النتيجة لقطر في الدقيقة الـ78، إلا أن بامبا دينج حسم الأمور للسنغال، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ84.

وعليه حقق منتخب السنغال أول فوز له ضمن مونديال 2022، فيما أصبح منتخب البلد المنظم قطر، أول المغادرين لهذه الطبعة من كأس العالم.