منتخب كرة السلة 3×3 يغادر مونديال “U23” بشرف

غادر المنتخب الوطني لكرة السلة “3×3”، بطولة كأس العالم لأقل من 23 سنة، الجارية وقائعها بمونغوليا، بشرف، بعدما قدم مستويات قوية بانتصارين ومثلها هزائم.

وحقق فجر اليوم الجمعة، شبان الخضر انتصارا رائعا أمام أوكرانيا. استقر على نتيجة 21-18، بعدما حققوا انتصارا في الجولة الأولى على مصر، وهزيمة في الجولة الثانية على يد اسبانيا.

وخاض المنتخب الوطني لكرة السلة “3×3” صبيحة اليوم الجمعة. مباراة مصيرية أمام نظيره الفرنسي، في ختام دور المجموعات.

وشهدت المواجهة بين الخضر والمصنف الأول عالميا، تنافسا قويا، حيث انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الايجابي بنتيجة 11-11، قبل أن تحسم فرنسا المباراة وتبلغ ربع النهائي بنتيجة 13-11. بعد الاحتكام إلى الوقت الإضافي.

ورغم مرارة الإقصاء، إلا أن المشاركة الجزائرية في بطولة كأس العالم لكرة السلة “3×3” التي تعتبر الأول من نوعها، تعتبر ايجابية إلى حد بعيد. بعد انتصارين أمام كل من مصر وأوكرانيا وهزيمتين ضد اسبانيا وفرنسا.