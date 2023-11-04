منتخب كرة اليد يجدد فوزه وديا على السعودية

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم السبت، فوزا جديدا على نظيره السعودي، في ثاني مباراة ودية تلعب بين المنتخبين في ظرف 3 أيام.

وفاز الخضر لكرة اليد، بنتيجة 27-23، أمام الأخضر السعودي. ضمن التحضيرات الخاصة بالبطولة الإفريقية المرتقبة بالأراضي المصرية. شهر جانفي المقبل.

للإشارة فإن العناصر الوطنية، كانت قد واجهت المنتخب السعودي وديا. أيضا يوم الخميس الفارط، وانهت المباراة بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 25 – 19.