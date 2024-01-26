منتخب مصر يذبح عجلا لطرد النحس في الـ”كان” !

قام مسؤولو الاتحادية المصرية لكرة القدم، بذبح عجل بنية “طرد النحس” الذي لازم “الفراعنة” في دور مجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا، الجارية وقائعها بكوت ديفوار.

وكشف موقع “اليوم السابع” المصري، بأن مسؤولي الاتحادية. قاموا بتوزيع لحوم العجل على الفقراء والمحتاجين، بنية تصحيح مسار منتخب مصر، قبل مباراة الكونغو. وكسر التعادلات والفوز في المباريات المقبلة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الخطوة ستكون. محصنة للاعبي منتخب مصر ضد الاصابات بعدما تعرض أكثر من لاعب للإصابة مؤخرا.