منتدى الافسيو يروج للسوق الجزائرية بالسنغال

قام اليوم، وفد من منتدى رؤساء المؤسسات بزيارة عمل للسنغال للمشاركة في المنتدى الافريقي للمتعاملين الاقتصاديين حول نشأة الاقتصاد في افريقيا.

وفد رجال الاعمال الجزائريين الوفد الذي يقوده نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد بايري.

وقد التقى الوفد بالعاصمة السنغالية دكار، كل من رئيس البرلمان الافريقي روجر نكودو دانغ، ووزير الاندماج الافريقي لدولة النيباد نبانيك نداي.

وتباحت وفد الافسيو مع الوزراء وكبار الشركاء الاقتصاديين بافريقيا سبل التنمية الاقتصادية في مجال الفلاحة والطاقة، وكذا تمويل المشاريع المشاريع.

كما يتواجد ايضا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد رفقة وزير الفلاحة عبد القادر بوعزيقي بالولايات المتحدة الامريكية.

من اجل الترويج للإمكانيات التى تملكها الجزائر وجلب الشراكة الامريكية للاستثمار في الجزائر.

خاصة في مجال الفلاحة ،الطاقة ، وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.