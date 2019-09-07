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منتدى الشرق الإقتصادي: توقيع 270 إتفاقية بأكثر من 51 مليار دولار

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منتدى الشرق الإقتصادي: توقيع 270 إتفاقية بأكثر من 51 مليار دولار
بقلم فوزية مسعدي

كشفت روسيا عن حصيلة منتدى الشرق الإقتصادي لهذه السنة، مشيرة أنه تم التوقيع على إتفاقيات بأكثر من 51 مليار دولار.

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم السبت، أن حصيلة إختتام أشغال منتدى الشرق الإقتصادي أسفرت عن التوقيع على 270 إتفاقية.

وأفاد المسؤول لوكالة الأنباء الروسية، أن قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال منتدى هذه السنة ارتفع عن الحصيلة المسجلة العام الماضي بنسبة 13 في المائة.

واستضافت مدينة فلاديفوستوك الأسبوع الجاري فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي.

وشارك في المنتدى نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم يزيد عددهم عن 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696763

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