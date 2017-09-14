منتدى المبدعين الأفارقة… اتفاقيتان لحقوق المؤلف والتعاون الفني

منتدى المبدعين الأفارقة

سيتم التوقيع على اتفاقيتين حول حماية حقوق المؤلف وترقيتها والتعاون الفني في إفريقيا هذا الجمعة على هامش أشغال منتدى المبدعين الأفارقة.

حسبما كشف المدير العام للكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين،غادي شاي أوررون، اليوم الخميس.

وتخص الاتفاقية الأولى مجال ترقية حقوق المبدعين الأفارقة وحمايتها، وستوقع بين الكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية.

حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل التجارب بين المنظمتين وترقية حقوق المبدعين في البلدان الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

وسيتسنى للمبدعين الأعضاء بموجبها من الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الكونفدرالية من أجل ترقية مشاريعهم الفنية.

أما الاتفاق الثاني يهدف إلى التعاون في مجال السمعي-البصري لتعزيز حماية مصالح المخرجين السينمائيين وترقية التسيير الجماعي .

وسيوقع بين الكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين والفدرالية الإفريقية للمخرجين السينمائيين.

وستتواصل أشغال منتدى المبدعين الأفارقة الجمعة بالتطرق إلى مواضيع ذات صلة بالملكية الفكرية والقيود المرتبطة بالإنتاج والبث في البلدان الإفريقية.

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