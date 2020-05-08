منتدى رؤساء المؤسسات.. سنعمل بإخلاص ووطنية لنصون أمانة الشهداء

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، اليوم الجمعة، أنّ المنتدى سيعمل بإخلاص ووطنية لصون أمانة الشهداء.

وأفاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك بمناسبة احياء الذكرى 75 لمجازر 8 ماي 1945 ،”تمر اليوم 75 سنة على مجازر 8 ماي 1945 التي اقترفتها قوات الاحتلال الفرنسي ضد مواطنينا العزل والأبرياء بكل همجية ودموية.

وأضاف عاقلي “وبهذه المناسبة الأليمة، أترحم بإسمي و بإسم كافة أعضاء المنتدى على أرواح شهدائنا الطاهرة من ضحايا تلك المجزرة البشعة، الذين أسقوا بدمائهم الزكية هذه الأرض المباركة”.

واكد قائلا “سنعمل بكل إخلاص ووطنية لنصون أمانة الشهداء وسننهل من تضحياتهم الجسام وبطولاتهم الخالدة في كل شبر من هذا الوطن الغالي، لنبني جزائر قوية واحدة موحدة مزدهرة يعيش جميع أبنائها في كنف الحرية والرفاهية والكرامة.

وأشار في ذات السياق “كلما تعثرنا أو واجهتنا عراقيل ، سنعود لتاريخنا المجيد وبطولات اجدادنا الخالدة لنستخلص العبر ونواصل المسيرة بكل عزم وثبات وعزّة وافتخار”.

وختم قائلا “نعم، تاريخنا المجيد سيكون دائما قدوتنا وقاطرتنا في تجاوز كل التحديات التي تواجهنا، وبمثابة الشعلة التي ستنير طريقنا في مسار بناء جزائر قوية مزدهرة وفي جميع المجالات”.