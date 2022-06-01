منجي يبحث مع السفير الأردني تطوير علاقات التعاون في مجال النقل

إستقبل وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، سعادة سفير المملكة الهاشمية الأردنية بالجزائر، السيد شاكر عطا الله العموش.

خلال هذا اللقاء، تحادث الطرفان حول واقع و أفاق تطوير علاقات التعاون في مجال النقل، من خلال إعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل، الجوي و البحري و البري المبرمة بين البلدين.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على دراسة إمكانية إعادة تشغيل الخط الجوي بين عاصمتي البلدين، بعد تحسن الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

في الأخير، تم الإتفاق على مواصلة التشاور بهدف تنسيق المواقف الثنائية بين البلدين و العمل على ترقية آليات الشراكة و الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل.

منجي يدعو لتحسين خدمات الجوية الجزائرية وإعتماد الدفع الإلكتروني

ترأس السيد وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأربعاء، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والمدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها.

وحسب بيان للوزارة، خصص هذا الاجتماع للإطلاع على السياسة التجارية للشركة وسبل تطويرها.

وخلال اللقاء، دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود لتطوير السياسة التجارية للشركة وجعلها أكثر جاذبية.

ويأتي ذلك،من خلال عصرنة آليات التسويق، برفع مستويات البيع عن بعد وإعتماد الدفع الإلكتروني. خاصة أن الشركة تتوفر على الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة.

بالإضافة إلى تنظيم وتحسين التسويق بالوكالات التجارية التابعة للمؤسسة على المستوى المحلي والدولي.

وكذا ولتفكير في إقتراح عروض ترويجية تتماشى مع متطلبات السوق و التنافسية مع شركات الطيران الأجنبية خاصة مع عودة النشاط تدريجيا.

كما أكد الوزير، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة وتنويعها. والتكفل الجيد بالزبائن. وتوفير كل شروط الراحة والأمان على متن الطائرات.

ويأتي ذلك، تماشيا مع البرنامج التكميلي المتضمن تعزيز الرحلات الجوية. تزامنا مع موسم الإصطياف الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذا النمط من النقل.

هذا وخلال هذا اللقاء، قدم القائمون على تسيير الناقلة الجوية، عرضا حول مختلف النشاطات التجارية للمؤسسة.

وكذا الإستراتيجية المنتهجة في مجال التسويق، وعدد من الآليات التقنية و العملياتية الخاصة بالأسعار المقترحة من طرف الشركة. والمتعلقة بالتذاكر والخدمات المقدمة التي تمحورت حول:

إعتماد الشركة على نظام تسيير العائدات (Yield Management). وهو النظام المعمول به دوليا في تحديد أسعار التذاكر الخاضع لقانون العرض والطلب.

ومحافظة الشركة على نفس الأسعار المعتمدة في 2019 كسنة مرجعية. بحساب بعض المتغيرات المتعلقة بأسعار الوقود و التأمينات وسعر الصرف.

وكذا تقديم أقل الأسعار بالمقارنة مع شركات الطيران الأجنبية الناشطة على نفس الخطوط في فترات الذروة بالأرقام و الإحصائيات الدقيقة.

والتحكم في أسعار التذاكر المسوقة عن طريق شركاء المؤسسة كالوكالات السياحية محليا و دوليا. والمواقع الإلكترونية المتخصصة عبر إتفاقيات بينية لتفادي المضاربة.