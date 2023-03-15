منحة البطالة.. موقع “لانام” يطلق منصة رقمية جديدة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل “لانام”، عن وضع حيز التنفيذ واجهة جديدة للمنصة الرقمية “منحة” على موقعها الإلكتروني.

كما أوضحت وكالة التشغيل، في بيان لها، أن المنصة “منحة البطالة” تمكن من الاطلاع على وضعية وسيرورة الملفات. من حيث التفعيل أو التعليق مع معرفة أسباب التعليق.

في حين، جاء التحديث في إطار تحسين وتطوير الخدمات الرقمية التي توفرها الوكالة الوطنية للتشغيل لفائدة مرافقيها من مستخدمين وطالبي العمل. لاسيما ما تعلق بتسيير جهاز منحة البطالة ومن أجل تفادي التنقل إلى الملاحق المحلية للتشغيل.

بيان هام للمستفيدين

وأعلنت المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عن استحداث نظام مراقبة على البطاقية الوطنية للمستفيدين منها. لضمان الاستفادة الصحيحة والشفافة.

كما حذرت “لانام” كافة المستفيدين من تصاريح كاذبة أو تزوير للوثائق أو التحايل من أجل الاستفادة من المنحة. ويترتب عن هذا الفعل عدة إجراءات في قانون العقوبات التوقيف النهائي للاستفادة من المنحة. وتحصيل المبالغ المالية التي تم صبها بدون وجه حق. والمتابعة الجزائية في حالة عدم الاستجابة لتحصيل المبالغ المالية غير المستحقة.

وجاء القرار حسب بيان “لانام” بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 70 – 22 المؤرخ في 10 فيفري 2022. الذي يحدد كيفيات الاستفادة منها ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

أزيد من 82 ألف مقعدا بيداغوجيا لتكوين المستفيدين

يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين 82.790 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا لتكوين المستفيدين من منحة البطالة في 105 تخصصات من 18 شعبة مهنية.