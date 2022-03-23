منحة البطالة .. 63 بالمائة نساء و38 بالمائة جامعيين

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل اليوم عن أزيد من نصف مليون طالب عمل لأوّل مرة من بينهم 63 بالمائة نساء، معنيون الى غاية اليوم بمنحة البطالة. والتي سيشرع في صبها ابتداء من 28 مارس الجاري.

وفي تصريح لوأج أوضج عبد القادر جابر انه الى غاية اليوم بلغ 580 ألف شخص، من بينهم 63 بالمائة نساء، وأن 38 بالمائة متحصلين على شهادات جامعية. وأيضا أزيد من 19 بالمائة متحصلين على شهادات التكوين المهني، إضافة إلى 43 بالمائة يمثلون فئات أخرى”.

كما أن منحة البطالة ستمكن المعنيين من الحصول على بطاقة “شفاء” للاستفادة من بعض خدمات الضمان الاجتماعي.

وفي ذات السياق أشار ذات المسؤول ان عدد طالبي العمل الذين قاموا بالتسجيل الأولي عبر المنصة الالكترونية “منحة”. منذ 25 فيفري الفارط للاستفادة من منحة البطالة، قدر بـ ” 1.080.000 شخص. من بينهم 92 بالمائة تحصلوا على مواعيد للتوجه إلى المرافق المحلية للتشغيل”.

وسمحت الغتفاقية بين بريد الجزائر والوكالة بفتح 166 ألف حساب بريدي لفائدة طالبي العمل المسجلين بالوكالة الوطنية للتشغيل الذين ليس لديهم حساب بريدي جار”.

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كشف يوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي تسجيل مليون و80 ألف بطال مسجل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة.

أوضح شرفة خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي انه من بين القرار الهامة التي أقرها رئيس الجمهورية. في مجال التشغيل رفع منحة الإدماج لشبكة الإجتماعية والتي تشمل التقنيين والتقنيين السامين.

وتابع وزير العمل ان رئيس الجمهورية قرر إستحداث 3 أجهزة وهي: منحة البطالة، الادماج بصفة نهائية. لكل الذين كانوا مسجلين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني وأيضا الإدماج الإجتماعي.

أما فيما يخص الادماجي الإجتماعي ام يسمى بـ DAP هناك نوعين الإدماج الإداري. ويمس كل من كان يعمل في الإدارة. وأيضا الإدماج في القطاع الإقتصادي.

وأضاف شرفة ان المستفيدين هما الجامعيين والتقنيين. حيث أن الجامعيين كانوا يتقاضون راتب شهري يقدر بـ 15 دينار شهريا.

صب منحة البطالة يوم 28 مارس 2022

أما بالنسبة للتقنيين والتقنيين السامين الذين راتبهم الشهري يصل مابين 8000 و10 ألاف دينار شهريا. تم رفعه بقرار من رئيس الجمهورية إلى 13 ألف دينار. وسيتفيدون من هذه الزيادة هذا الشهر مارس. كما سيمس تقريبا 80 ألف مستفيد يضيف الوزير.

بينما جهاز المساعدة للإدماج الإجتماعي DAIS للشبكة الإجتماعية سيتم تحويلهم إلى عقود نهائية وراتبه الشهري. سيتم مضاعفته من 6500 دينار إلى تقريبا 13 ألف دينار شهريا. وستبدأ عملية إدماج هذه الفئة شهر مارس وستتواصل تدريجيا هذه السنة. حتى يتم إدماجهم بصفة نهائية وفي عقود نهائية في الوظيف العمومي.

كما تم تنصيب كل اللجنة الوطنية واللجان الولائية والتي يشرف عليها الوزير شخصيا من أجل الشهر على سيرها لدراسة الملفات.

وكشف وزير العمل للتلفزيون العمومي سهرة اليوم ان ما نسبته 92 بالمائة من طالبي منحة البطالة تم تحديد لهم موعد إديداع ملفاتهم. من جهة أخرى قال شرفة أن المسجلين في منصة منحة البطالة تم تصنيفهم في 3 مستويات وهم:

المستوى الجامعي 32 بالمائة بالإضافة إلى المستوى التقني 20 بالمائة وأيضا المستويات المتفرقة 42 بالمائة.

هذا وأكد لوزير أن تاريخ 28 مارس الجاري سيتم صب منحة البطالة لـ 580 ألف مستفيد كشطر أول.