منحة تعويضية لـ18 شهرا من الأجر الصافي لعمال النظافة!

بعد إلغاء زوخ منحة التقاعد للعمال.. ولاية الجزائر تقرر اتخاذ إجراءات جديدة

سيستفيد أكثر من 25 ألف عامل نظافة التابعين للمؤسسات العمومية الولائية الـ22 المختصة بالنظافة العمومية وحماية البيئة الحضرية من منحة تعويضية لـ18 شهرا من الأجر الصافي.

بعد أن قررت مصالح ولاية الجزائر إلغاء القرار المتخذ من قبل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والمتعلق بإلغاء منحة الإحالة على التقاعد، في حين سيتم الشروع في تثبيت العمال المتعاقدين.

وحسب مصادر «النهار»، فإنه تم عقد اجتماع ما بين لجنة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الولائي لولاية الجزائر.

وتنسيقية عمال المؤسسات الولائية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومصالح ولاية الجزائر.

من أجل دراسة ومناقشة لائحة المطالب المشتركة لعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمقدر عددهم بأكثر من 25 ألف عامل.

وأضافت مراجع «النهار» أن الاجتماع أسفر عن بروتوكول اتفاق بين الطرفين يقضي بزيادة 15 من المئة في الأجر القاعدي لجميع العمال بداية من شهر جوان 2019.

وبأثر رجعي لمدة سنتين، إضافة إلى منحة العدوى، وتثبيت العمال المتعاقدين وإلغاء القرار المتخذ من طرف الوالي السابق بإلغاء منحة الإحالة على التقاعد.

حيث اتفق الطرفان على تعويضها بـ18 شهرا من الأجر الصافي.

وكان والي الجزائر عبد الخالق صيودة، قد كشف خلال شهر رمضان عن زيادة بـ15 من المئة في أجور عمال النظافة، وبأثر رجعي لمدة سنتين.

على هامش تنظيمه لإفطار جماعي على شرف عمال النظافة العاملين في المؤسسات الولائية الخمس المختصة بالنظافة العمومية.

وحماية البيئة الحضرية «نات كوم، إكسترانت، آسروت، جسيتال، أوبي -إيربال سابقا-».