منحة دراسية جديدة للجزائريين للدراسة في كندا

أعلن التمثيل الدبلوماسي لكندا في الجزائر، في بيان نُشر على صفحته الرسمية. عن إطلاق منحة دراسية جديدة للطلاب غير الكنديين، بمن فيهم الجزائريون. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت سفارة كندا في الجزائر أن هذه المنح الدراسية قصيرة المدة.

هذه المنح الدراسية هي جزء من التبادلات قصيرة الأجل. والتي تسمح لهؤلاء الطلاب الجزائريين بمتابعة الدراسات وإجراء البحوث. في هذا السياق ، سيستفيد المرشحون من العديد من المزايا.

ويتم استخدام مبلغ المنحة لتغطية جميع النفقات والرسوم المتعلقة بالحصول على التأشيرة. وتكلفة تذكرة الطائرة والرحلة وتكاليف الإقامة والنقل. وكذلك تكلفة المستلزمات والكتب.

بالإضافة إلى ذلك ، يشير موقع التعليم الكندي إلى أن الطلاب الذين يتقدمون حاليًا للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة في كندا. غير مؤهلين للحصول على هذه المنحة. للاستفادة من هذه المنحة ، يجب على الأشخاص المهتمين إرسال طلباتهم قبل 21 مارس 2023.

وسيتم إرسال هذه الطلبات من خلال منسق البرنامج. ملف التطبيق التفصيلي متاح على موقع التعليم الكندي الرسمي (انقر هنا).

وفيما يتعلق بتقييم الطلبات، سيتم اختيارها على أساس عدة معايير. على وجه الخصوص، أهمية الدراسات والبحوث في كندا .الترتيب الذي وضعته الحكومة الكندية. ولكن أيضًا ، مع الأخذ في الاعتبار تعزيز الروابط التي تم إنشاؤها في إطار هذه التبادلات.

وسيتم إبلاغ الطلاب الناجحين بالنتائج. يجب أن يكونوا موجودين على الأراضي الكندية في موعد أقصاه 1 أوت 2023 لفصل الخريف. و 1 فيفري 2024 لجلسة الشتاء / الربيع. في حالة عدم الامتثال لهذه المواعيد النهائية ، سيتم إلغاء المنحة ، بإعلام كندا على موقعها الرسمي على الإنترنت.