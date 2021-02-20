منحة سعودية بقيمة 55 مليون دولار لبناء أكبر مستشفى في موريتانيا

أفادت وزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية، في موريتانيا، إن السعودية ستقدم منحة بـ55 مليون دولار لبناء أكبر مستشفى في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إن موريتانيا والسعودية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن منحة مقدمة من طرف المملكة.

وستخصص لبناء وتجهيز مستشفى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمبلغ خمسة وخمسين مليون دولار (2.035 مليار أوقية موريتانية).

وأشار البيان إلى أن سعة هذا المستشفى المتعدد التخصصات، تبلغ 300 سرير، ويضم أقسام الطوارئ، والتنويم العام، والتنويم للجراحة.

إضافة إلى قسم العمليات الجراحية، و قسم الأمومة، وقسم الأطفال، وقسم العناية المركزة، وقسم طب الكلى.

كما يضم العديد من العيادات، ومختبرا متكاملا، وآخر للحالات المستعجلة، ومبنى للإدارة العامة.

وسكنا للأطباء بطاقة استيعابية تصل 50 وحدة سكنية، وغيرها من المباني الإدارية الضرورية.

وأضاف بيان الوزارة أن المشروع يهدف إلى دعم التغطية الصحية في موريتانيا، خاصة في مدينة نواكشوط.

ومن شأن المشروع، تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية لساكنة المدينة.

وتابع البيان أن “هذا المستشفى سيشكل مرجعا لخمسة عشر مستشفى جهويا، على المستوى الوطني.