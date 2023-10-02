منح جائزة نوبل للعالمين اللذين طوّرا لقاحات mRNA Covid

مُنحت جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لزوجين من العلماء الذين طوروا التكنولوجيا التي أدت إلى لقاحات mRNA Covid.

وستتقاسم الجائزة الدكتورة كاتالين كاريكو والدكتور درو وايزمان.

وكانت هذه التكنولوجيا تجريبية قبل تفشي الوباء، لكن تم تقديمها الآن لملايين الأشخاص حول العالم.

ويجري الآن البحث عن نفس تقنية mRNA لعلاج أمراض أخرى، بما في ذلك السرطان.

وتعمل اللقاحات على تدريب الجهاز المناعي على التعرف على التهديدات مثل الفيروسات أو البكتيريا ومكافحتها.

وتعتمد تكنولوجيا اللقاحات التقليدية على نسخ ميتة أو ضعيفة من الفيروس أو البكتيريا الأصلية. أو باستخدام أجزاء من العامل المعدي.

في المقابل، استخدمت لقاحات mRNA نهجًا مختلفًا تمامًا.

وخلال جائحة كوفيد، كان لقاحا Moderna وPfizer/BioNTech يعتمدان على تقنية mRNA.