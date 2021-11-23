منح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر بمناسبة الإنتخابات المحلية لهذه الفئة

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم عن منح رخصة خاصة لمستخدمي المؤسسات والهيئات والدواوين العمومية والخاصة لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي. وحسب ذات المصالح فإنه سيتم منح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر بمناسبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت القادم.

وذلك يضيف البيان لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات الإدارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي. لاسيما منهم المستخدمين باليوم والساعة. وهذا لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي

وجاء في مضمون البيان المشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مايلي:

“تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم السبت 27 نوفمبر 2021, بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21 -336 المؤرخ في 19 محرم عام 1443 الموافق ل28 أوت سنة 2021 وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت, تمنح رخصة خاصة للغياب لليوم المذكور مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات الادارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة”.

غير أنه “يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان اليوم الثلاثاء. أن الصيرفة الاسلامية سمحت باستقطاب اموال لاباس بها رغم حداثة انطلاقها.

وفي هذا السياق أضاف الوزير الأول خلال رده على أعضاء مجلس الأمة حول قانون المالية 2022 عن فتح وكالات التأمين التكافلي نهاية السنة لإكمال المسار الشامل للصيرفة الإسلامية.

كما أوضح عن منح إمكانية التصريح عن بعد بالممتلكات مضيفا أن الضريبة تفرض على الممتلكات ذات القيمة من طائرات وسيارات فخمة وغيرها.

كما أن فرض الضريبة على الأغنياء يندرج ضمن إرساء العدالة الإجتماعية. منوها عن وضع آليات خاصة من خلال بطاقية وطنية للغشاشين والمتهربين من الضرائب.

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