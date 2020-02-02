منح قرض بـ1.1 مليار دينار لـ”أونيام” وقرض آخر قريبا

تم، منح أول قرض بقيمة 1.1 مليار دينار للمؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية “أونيام”،حسبما أعلن عنه اليوم المدير العام، جيلالي موازر.

وكشف جيلالي موازر لوكالة الأنباء الجزائرية، ان القرض جاء في أعقاب توقف تقني لأنشطتها اعتبارا من اليوم نتيجة قيود مالية تعرفها المؤسسة وأن قرضا آخرا بقيمة 1.5 مليار دينار سيمنح للمؤسسة قريبا.

وذكر موازر أن البنك تلقى تعليمات من السلطات المركزية من أجل الإفراج عن القروض حيث تم إصدار أول مبلغ بقيمة 1ر1 مليار دينار الخميس الماضي.

وسيسمح هذا المبلغ لمؤسسة أونيام بتلبية احتياجاتها المتمثلة في تموين بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الوطنية, لا سيما نشاط الإنتاج.

وتمكنت المؤسسة بفضل هذا الاعتماد المالي من تقديم اليوم الأحد طلبية للتموين بالمواد الأولية لدى بنك الجزائر الخارجي.

وأكد موازر أنه “مع القرض الثاني الذي سيمنح للمؤسسة في الأيام المقبلة، سيكون لدينا ما يكفي خلال ستة أشهر”.

وأشار المدير العام إلى أن “السلطات العليا بما فيها رئاسة الجمهورية و الوزير الأول وكذلك وزارة الصناعة والمناجم، أخذوا بعين الاعتبار وبجدية قضية مؤسسة “أونيام”.