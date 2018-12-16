منح قصيرة المدى لتكوين عمّال الصحة في تايلندا

الأولوية للموظفين الذين لم يستفيدوا من التكوين في الخارج لمدة عامين فما فوق

على المترشحين إيداع ملفاتهم مرفقة بموافقة مدير المؤسسة التي يعملون فيها

أطلقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، دعوة لمهنيي قطاع الصحة، من أجل الترشح للاستفادة من منح تكوينية في تايلندا بمختلف التخصصات.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإنه في إطار الشراكة مع الحكومة التايلندية، فتحت وزارة الصحة باب التسجيلات من أجل الترشح في برنامج المنح التكوينية قصيرة المدى، في تايلندا.

وتشمل التخصصات المفتوحة أمام التكوين ترقية الصحة وتسيير الرعاية الصحية للأطفال في الأقسام التحضيرية، فيما يشمل التخصص الثاني، التوجه نحو مقاربة صحية موحدة لمقاومة المضادات الحيوية.

ويتوجب على العاملين الراغبين في الترشح من أجل الاستفادة من المنحة، إيداع ملفاتهم مرفقة بموافقة مدير المؤسسة التي يعملون فيها، وذلك على مستوى مديرية التكوين بوزارة الصحة، قبل 14 فيفري القادم.

وفي السياق ذاته، وضعت وزارة الصحة شروطا جديدة للانتقاء فيما يخص برامج التكوين المتواصل للعاملين، حيث يعمل مديرو المؤسسات الصحية بالتنسيق مع المجالس العلمية على اختيار مواضيع التكوين، وكذا قائمة المستفيدين في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لكل مؤسسة.

إذ تعطى الأولوية للمترشحين الذين لم يستفيدوا من التكوين في الخارج لمدة عامين فما فوق، وأن تكون للمترشح أقدمية في المجال لمدة تزيد عن 3 سنوات، واسمه غير وارد في قائمة المعنيين بتقديم استقالته.

وشدد المسؤول الأول عن القطاع، مختار حسبلاوي، على التركيز على التكوين وضرورة تكييفه مع أحكام قانون الصحة الجديد، ليشمل كل مستخدمي ومهنيي الصحة من دون استثناء، وتكون العملية على مراحل.

معلنا أن هذه العملية المخصصة لإطارات القطاع ستتبعها عمليات لرفع المستوى وتحيين المعارف لكل موظف ومستخدم في القطاع، مهما كانت رتبته ومنصبه لتشمل حتى سائقي سيارات الإسعاف.