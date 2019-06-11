«منح مالية تحفيزية لعمال سونلغاز في جويلية من كل سنة»

الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز «شاهر بولخراص» يكشف:

كشف الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز»، بولخراص شاهر، أنه تم تخصيص منح تحفيزية للعمال والموظفين بهذا القطاع، وذلك في شهر جويلية من كل سنة.

وأوضح بولخراص على هامش تنصيب مدير جديد على رأس الشركة بولاية غرداية، أنه يولي أهمية كبيرة لقطاع الطاقات في الجنوب الكبير.

نظرا لما له من استهلاك واسع للطاقة في ظل ارتفاع دراجات الحرارة، كما تم دفع عجلة التنمية للكهرباء الفلاحية التي تشهد تطورا ملحوظا في كل سنة.

وقام الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز» بولخراص شاهر، مرفقا برئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز والسلطات الولائية.

بتنصيب «شعبان عبد الحق» في منصب مدير توزيع الكهرباء والغاز بولاية غرداية، حيث تمت فعاليات حفل التنصيب بقاعة الاجتماعات التابعة للمديرية.

بحضور إطارات المديرية وممثل لجنة المشاركة، إضافة إلى أعضاء المكتب النقابي للمديرية.

وتجدر الإشارة إلى أن المدير الجديد «شعبان عبد الحق» كان قد شغل منصب مدير التوزيع في كل من ولايتي أدرار وعين تيموشنت.

وهو مهندس دولة في الإليكترونيك، تدرج في عدة مناصب مسؤولية بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قبل أن يرتقي إلى منصب مدير التوزيع.