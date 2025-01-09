منخفض جوي قوي.. ثلوج كثيفة وأمطار تتعدى 70 ملم بهذه الولايات

ستتغير الوضعية الجوية على الولايات الشمالية للوطن بداية من مساء يوم السبت. بعد قدوم منخفض جوي قوي محمل بأمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات. مع تراجع في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم إضطراب جوي قوي ونشيط الفعالية بداية من مساء يوم السبت. محمل بأمطار جد غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر إلى 1200 متر. حيث سيخص تساقط الأمطار كل الولايات الغربية والوسطى والشرقية، وحتى شمال الصحراء. حيث تتراوح كمية الأمطار مابين 40 و50 ملم وتتعدى محليا 70 ملم.

أما تساقط الثلوج سيخص المرتفعات الشرقية أولا التي يزيد علوها عن 800 الى 1000 متر. لتلتحق بالمرتفعات الوسطى و الغربية ليلة الاحد.

وأشارت ذات النماذج، إلى تحسن مؤقت في الوضعية الجوية يوم الثلاثاء ليدخل إضطراب جوب ٱخر. محمل بأمطار غزيرة يومي الأربعاء والخميس.

درجات الحرارة ستعرف تراجعا مع تشكل للجليد خلال الصبيحة والليل. أين تتراوح مابين 5 الى 15 درجة على المناطق الشمالية للوطن.

البحر سيكون من مضطرب إلى هائج بسبب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/ سا.