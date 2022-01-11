مندوب الأمم المتحدة وسفير الجزائر يبحثان التطورات في ليبيا

بحثت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مع السفير الجزائري في ليبيا سليمان شنين. دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي.حسب موقع libya observer.

وقالت ويليامز في تغريدة على موقع تويتر إنها اجتمعت مع شينين برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، رايزدون زينينجا.

وأضافت أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في ليبيا. وكذلك الدور المهم لجيران ليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي – الليبي.

وأعادت الجزائر، الأحد ، فتح قنصليتها العامة في طرابلس بحضور السفير الجزائري سليمان شنين. القنصل العام عيسى رماني، وممثلي الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا.

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