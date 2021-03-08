مندوب المخاطر الكبرى: إحصاء 860 نقطة سوداء مهددة بخطر الفيضانات

كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية عبد الحميد عثرة، أنه تم إحصاء 860 نقطة سوداء بالجزائر مهددة بخطر الفيضانات.

وأضاف عثرة في تصريح للقناة الأولى، أمس، أن واد مكناسة بالشلف مصنف كنقطة سوداء.

وكشف ذات المتحدث، أنه إلى جانب التقلبات المناخية، هناك بعض السلوكيات السلبية للمواطنين تساهم في وقوع الكوارث الطبيعية.

وأوضح عثرة، أن البناء العشوائي على ضفاف الوديان ورمي النفايات في الأماكن غير المخصص لها، ينتج عنه تغيّر مجرى الوديان، وهو ما يتسبب في الفيضانات.

وأكد عثرة أن الحكومة وضعت إستراتيجية وطنية مبنية على عدة مراحل مصادق عليها، تستهدف الحد من مخاطر الفيضانات.