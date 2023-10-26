مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الموت والدمار بكل مكان ولا مكان آمن في غزة

صرح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أن الموت والدمار في كل مكان ولا مكان آمن في غزة.

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إن أماكن العبادة ومدارس الأونروا في غزة لم تسلم من القصف الإسرائيلي.

وأشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أن إسرائيل دمرت أكثر من 40% من جميع منازل غزة. مما أدى إلى تشريد جميع السكان ونزوح 1.4 مليون شخص.

وأورد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أن نحو ألف فلسطيني يقتلون يوميا في غزة. ورغم ذلك لا نجد التعاطف الكافي ولا أعرف السبب

واسترسل قائلا “إسرائيل تنتهج نهجها الحالي انطلاقا من إيمانها بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع ما عداها”.