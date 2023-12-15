منذ بداية العدوان على غزة .. 18987 شهيدا ونحو 55 ألف حريجا

إرتقع عدد الشهداء إلى 18987 شهيدا وقرابة 55 ألف جريح جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في تقريرها ذكرت فيه بأن 18.700 شهيد فلسطيني ارتقوا في قطاع غزة, وفقا لجهاز الإحصاء المركزي وأصيب أكثر من 51 ألفا. بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 286 شهيدا وأصيب 3.431 آخرون, 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

واضاف ذات التقرير أن نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي إستشهدوا. إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني و86 صحفيا و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.

في حين أن 11 مستشفى فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وقادرة على قبول مرضى جدد.

وأكد التقرير أن عدد النازحين في قطاع غزة داخليا يقدر بحوالي 1.9 مليون فلسطيني. أي نحو 90 بالمئة من السكان وقد تم تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء القطاع, بينهم مليون شخص مسجل في 94 مركز إيواء للأونروا في الجنوب.